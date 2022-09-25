Вингер Марко Асенсио за менее чем год до завершения контракта с мадридцами попал на радары нескольких топ-клубов Европы.

Кроме Барселоны, в услугах 26-летнего испанца заинтересованы итальянские Ювентус и Милан, сообщает Mundo Deportivo .

Ассенсио не исключает, что может оказаться в Барселоне – звезда Реала летом станет свободным агентом

Туринцы внимательно следят за ситуацией с контрактом Асенсио, который завершится летом. Стороны не планируют его продолжать, так что возможность подписать опытную звезду абсолютно бесплатно привлекает многих. Идентичные намерения имеют миланцы.

В текущем сезоне Карло Анчелотти почти не дает шансов Марко. Воспитанник Мальорки провел всего 47 минут в 4 матчах, но успел забить один мяч.