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Ювентус и Манчестер Юнайтед поборются за бомбардира из АПЛ

15:48 48 Читати українською
Ювентус и Манчестер Юнайтед поборются за бомбардира из АПЛ
Рауль Хименес / Getty Images

Вулверхэмптон готов продать Рауля Хименеса, на которого претендуют европейские гранды.

Форвард "Вулвз" может перебраться в Серию А. В услугах Хименеса заинтересован Ювентус, конкуренцию которому составляет и Манчестер Юнайтед. Вулверхэмптон не против отпустить 29-летнего мексиканца из-за серьезного финансового кризиса, информирует The Times.

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Контракт Хименеса рассчитан до лета 2023 года. Он забил 26 голов в АПЛ в 67 поединках.

Мексиканец выступает за Вулверхэмптон с 2018 года, перейдя из Бенфики на правах аренды. Прошлым летом "волки" выложили за него 38 млн евро – рекордный трансфер в истории клуба. В текущем сезоне Хименес забил 22 гола в 44 матчах, а команда занимает 6 место в чемпионате Англии.

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