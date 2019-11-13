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Ювентус и Интер претендуют на Флоренци

19:54 40 Читати українською
Ювентус и Интер претендуют на Флоренци
Алессандро Флоренци / Фото из открытых источников

Капитан Ромы Алессандро Флоренци уже зимой может сменить клуб.

Туринский Ювентус заинтересовался капитаном римской Ромы Алессандро Флоренци, сообщает Calciomercato. Кроме "бьянконери" на 28-летнего игрока также претендуют Сампдория, Интер и Кальяри, однако именно "старая синьора" является фаворитом на подписание итальянца в зимнее трансферное окно.

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Напомним, Флоренци – воспитанник Ромы, его контракт со столичным клубом рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел за римлян девять матчей во всех турнирах.

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