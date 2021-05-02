Интер получил поздравления от своего принципиального соперника с добытием Скудетто 2020/21.

"Поздравляем Интер с победой в Серии А сезона 2020/21", – говорится в твиттере Ювентуса. "Хорошая работа, Стивен. Рад за тебя, горжусь, что я твой заклятый соперник на поле и друг вне его. Мы еще вернемся", – обратился президент туринцев Андреа Аньелли к владельцу Интера Стивена Чжана.

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Накануне "нерадзурри" одолели Кротоне (2:0) и оторвались от бергамасков на 14 очков. Аталанта обязана была побеждать "нероверди", но завершила поединок боевым миром (1:1).

К слову, этот чемпионский титул стал для Интера 19-м в истории и первым с сезона 2009/10. Зато последние 9 Скудетто получил туринский Ювентус.

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