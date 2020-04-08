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Ювентус хочет выменять Доннарумму своего форварда

8 апреля 23:10 47 Читати українською
Ювентус хочет выменять Доннарумму своего форварда
Федерико Бернардески и Криштиану Роналду / Фото Gianlucadimarzio

Ювентус не опускает рук в борьбе за вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму.

Руководство туринского клуба готово отдать Милану своего нападающего Федерико Бернардески в обмен на Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Sport Mediaset.

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Юве давно охотится на вратаря "россонери", контракт которого с клубом заканчивается уже летом 2021 года. В свою очередь, 26-летний Бернардески не получает достаточно игровой практики в Юве. Напомним, туринцы приобрели его у Фиорентины за около 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Федерико провел 18 матчей, но результативными действиями не отличался.

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