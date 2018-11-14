Ювентус хочет вернуть себе Видаля, – CdS

Туринский клуб рассматривает возможность второго пришествия Артуро Видаля в клуб.

Ювентус зимой хочет усилить свою среднюю линию Артуро Видалем. "Старая синьора" уже договорилась о переходе Эмре Джана из Ливерпуля, однако немецкий хавбек имеет проблемы со здоровьем. Поэтому туринцы рассматривают вариант с чилийцем, сообщает Corriere dello Sport.

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Видаль этим летом перешел на Камп Ноу, однако сыграл лишь 367 минут за Барселону в сезоне. Он не вписался в игровую концепцию Эрнесто Вальверде, поэтому такой трансфер выглядит реальным.

Напомним, что Артуро уже выступал за туринцев с 2011 по 2015 годы. Он забил за "бьянконери" 35 голов, выиграл 4 скудетто и вышел в финал Лиги чемпионов, прежде чем перейти в Баварию.

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