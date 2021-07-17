Ювентус хочет сохранить Роналду, но предложит ему существенно меньшую зарплату, – журналист
Криштиану Роналду и Ювентус все еще пытаются найти общий язык в вопросе будущего португальца в Турине.
"Старая синьора" и 36-летняя звезда вскоре сядут за стол переговоров, чтобы обсудить продолжение сотрудничества, информирует Николо Скира в своем Twitter.
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Юве предложит португальцу контракт до 2023 года, но его зарплата может измениться. Вместо 31 миллиона евро Роналду предложат уменьшить заработок до 20 млн в год.
К слову, Криштиану Роналду в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А, отметившись 29 мячами. Больше всего голов (5) среди всех игроков звездный форвард забил и на Евро-2020.
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