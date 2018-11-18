Ювентус хочет предложить впечатляющую зарплату Ремзи

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмзи может перебраться в Серию А.

Аарон Рэмзи может усилить туринский Ювентус уже летом, сообщает издание Mirror.

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Руководство чемпиона Италии рассчитывает получить игрока бесплатно (летом у Ремзи заканчивается контракт с Арсеналом), а чтобы он выбрал именно "старую синьору", туринцы предложат хавбеку зарплату в 11,6 млн евро в год.

Ранее, Рэмзи заявил, что не будет продлевать контракт с "канонирами".

В текущем сезоне АПЛ Аарон провел 12 матчей, в которых отметился одним голом и 4-мя ассистами.

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