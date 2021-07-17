Травма Артура Мело подталкивает Ювентус к поиску нового реджисты. Главная цель туринцев – возвращение Пьянича, сообщает SPORT Mediaset.

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По информации источника, "Старая синьора" готова забрать боснийца из Каталонии, где он так и не смог стать важным игроком команды. Юве планирует предложить Барселоне обмен на Аарона Рэмзи, но для этого валлиец должен согласиться на уменьшение зарплаты.

Напомним, прошлым летом Пьянич уже был фигурантом обмена между клубами. Вместо него в Турин отправился именно Артур Мело, замену которому сейчас ищет итальянский клуб.

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