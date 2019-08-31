Ювентус хочет подписать защитника Барселоны на замену травмированному Кьеллини

Чемпионы Италии пытаются срочно найти замену для лидера своей обороны, который получил серьезное повреждение.

Ювентус интересуется центрбеком Барселоны Жаном-Клером Тодибо, информирует журналист Жерар Морено.

Кьеллини получил травму крестообразных связок колена – капитан Ювентуса может вылететь на полгода

Туринцы рассматривают француза в качестве замены Джорджо Кьеллини, который получил травму крестообразных связок колена и может пропустить как минимум полгода. Ранее Тодибо мог стать частью сделки Барселоны с ПСЖ по Немару, однако подобный обмен так и не состоялся. Напомним, 19-летний защитник перешел в состав каталонцев в конце января, однако с тех пор успел сыграть всего две игры за "сине-гранатовых".

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Ранее на Тодибо претендовал другой клуб Серии А – Милан, однако "россонери" так и не смогли договориться с Барселоной.