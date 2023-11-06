Юный форвард Винсли Ботели попал на радары богатых клубов из АПЛ и Серии А.

Ювентус и Эвертон обратили свое внимание на талантливого швейцарского нападающего Винсли Ботели, ныне выступающего за Боруссию Менхенгладбах. Об этом пишет Фабрицио Романо.

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По информации источника, сейчас скауты "Старой Синьоры" и "Ирисок" активно пересматривают 17-летнего Ботели, недавно подписавшего соглашение с новым агентом Крисом Мандиангом.

Молодой швейцарец выступает в Бундеслиге U-19 и является лучшим бомбардиром текущей кампании – 12 голов в 11 матчах.

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