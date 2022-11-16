Ювентус хочет подписать дешевого правого защитника и присматривается к одноклубнику Коваленко
00:51 - Читати українською
Рик Карсдорп, Альваро Одриосола или Эмиль Холм могут усилить Ювентус зимой.
Приоритетом Ювентуса в зимнее трансферное окно является усиление правого фланга обороны, информирует Gazzetta dello Sport.
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Согласно источнику, спортивный директор "старой синьоры" Федерико Керубини находится в поисках дешевого правого защитника. Сообщается, что в списке потенциальных целей Юве находятся три игрока: защитник Ромы Рик Карсдорп, защитник Реала Альваро Одриосола и игрок Специи Эмиль Холм.
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