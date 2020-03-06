Ювентус хочет подписать бразильского таланта – туринцам придется выложить немалую сумму

Нападающий Сантоса Кайо Жорже попал в список интересов туринского Ювентуса.

Ювентус планирует арендовать Кайо Жорже с обязательным правом выкупа, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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"Старая синьора" уже сделала предложение Сантосу. Аренда бразильца обойдется туринцам в 500 тысяч евро, а сумма выкупа составит 14 млн евро.

К слову, Кайо провел один поединок в составе Сантоса в текущем сезоне, записав в свой актив гол.

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