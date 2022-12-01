Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта может снова перебраться в Ювентус.

Ювентус начал переговоры с Джузеппе Мароттой, чтобы убедить его вернуться в Турин, сообщает журналист Руди Галетти.

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В настоящее время функционер работает в Интере, а его контракт рассчитан до 2025 года. До этого Маротта работал в Ювентусе с 2010 по 2018 годы.

Напомним, что за период работы Джузеппе в состоянии "Старой синьоры" клуб завоевал 7 чемпионатов Италии, 3 Кубка Италии и 4 Суперкубка Италии.

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