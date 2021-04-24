Туринцы начали заглядываться на голкипера Милана Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Corriere dello Sport.

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"Россонери" предложили своей звезде 8 млн евро годовой зарплаты, однако агент вратаря Мино Райола требует большую сумму. Сейчас ситуация не прогрессирует, и Ювентус может "соблазнить" 22-летнего Джиджи. "Бьянконери" готовы дать вратарю 10 млн евро в год, а Райоле – щедрые комиссионные.

Добавим, что Доннарумма провел 42 матча в текущем сезоне, пропустил 51 гол и 10 раз сохранял ворота "сухими". Потенциальной заменой для Милана считается голкипер Шахтера Анатолий Трубин.

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