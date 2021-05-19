Туринцы готовы устроить обмен с Атлетико, который считается главным претендентом на 23-летнего уругвайца, информирует Mundo Deportivo.

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В списке желаний Ювентуса три фамилии – Хименес, Лоди и Лемар. Все трое имеют важную роль в команде Симеоне, поэтому переговоры будут тяжелыми. Вероятно, Ювентусу придется предлагать "матрасникам" какие-то бонусы, чтобы обмен состоялся.

Добавим, что Бентанкур провел 44 матча в текущем сезоне и отметился 4 ассистами. Его контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2024-го, цена за Transfermarkt – 40 млн евро.

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