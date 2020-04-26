Ювентус хочет избавиться от непокорного Игуаина – форвард имеет три варианта развития событий

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин игнорирует указания клуба.

Ювентус намерен досрочно разорвать контракт с Гонсало Игуаином и имеет для этого все основания, сообщает Tuttosport.

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Аргентинский форвард находится у себя на родине, где ухаживает за больной матерью. Туринцы призвали всех легионеров вернуться в Италию для восстановления тренировок, но Гонсало не спешит покидать Аргентину.

Издание прогнозирует три варианта развития событий: нападающий возвращается в Турин для завершения сезона; остается на родине с разрешения клуба; или Игуаин игнорирует указания Юве и тогда "Старая Синьора" разрывает с ним контракт в одностороннем порядке.

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