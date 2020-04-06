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Ювентус готовит трансферную бомбу – экс-звезда Шахтера и еще двое игроков будут принесены в жертву

14:11 20 Читати українською
Ювентус готовит трансферную бомбу – экс-звезда Шахтера и еще двое игроков будут принесены в жертву
Один – на выход? / ФК Ювентус

Туринский клуб не оставляет надежд вернуть Поля Погба, ради чего готов пойти на серьезные жертвы.

Чемпион Италии все еще стремится снова подписать Поля Погба, который летом 2016 года перебрался в Манчестер Юнайтед. Ради возвращения француза Ювентус готов расстаться с тремя игроками, сообщает Gazetta dello Sport.

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Экономический кризис заставляет руководство "Старой синьоры" искать средства на трансферы с продажи собственных игроков. Первый в списке "на выход" – Миралем Пьянич, которого в основе заменит Родриго Бентанкур. Кроме него, Ювентус могут покинуть Федерико Бернардески и бывший лидер Шахтера Дуглас Коста.

Деньги, полученные за трех указанных исполнителей, могли бы пойти на трансфер Погба. Правда, в то же время итальянское издание подчеркивает, что лидером в борьбе за чемпиона мира остается мадридский Реал.

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