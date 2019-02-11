Ювентус готовит 200 млн евро на трансфер Салаха, – Don Balon

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах может продолжить карьеру в Серии А.

Руководство туринского клуба заинтересовано в приглашении в Ювентус египетского нападающего Мохаммеда Салаха, утверждает Don Balon.

Салах пригрозил покинуть Ливерпуль из-за потенциального трансфера Клоппа

В Турине считают, что Салах сможет достойно заменить Дибалу, который в последнее время получает мало игровых минут после перехода Криштиану Роналду в Ювентус, и может быть продан.

Сообщается, что "бьянконери" готовы потратить 200 млн евро для переезда египтянина в Италию. Еще одним кандидатом на замену Дибале является хавбек Реала Марко Асенсио.

В текущем сезоне Салах сыграл 34 матча за Ливерпуль, в которых забил 20 голов и отдал 7 ассистов.

Роналду забивает не менее 20 голов уже 13 сезонов подряд