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Ювентус готовит 200 млн евро на трансфер Салаха, – Don Balon

09:12 108 Читати українською
Ювентус готовит 200 млн евро на трансфер Салаха, – Don Balon
Мохамед Салах / ФК Ливерпуль

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах может продолжить карьеру в Серии А.

Руководство туринского клуба заинтересовано в приглашении в Ювентус египетского нападающего Мохаммеда Салаха, утверждает Don Balon.

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В Турине считают, что Салах сможет достойно заменить Дибалу, который в последнее время получает мало игровых минут после перехода Криштиану Роналду в Ювентус, и может быть продан.

Сообщается, что "бьянконери" готовы потратить 200 млн евро для переезда египтянина в Италию. Еще одним кандидатом на замену Дибале является хавбек Реала Марко Асенсио.

В текущем сезоне Салах сыграл 34 матча за Ливерпуль, в которых забил 20 голов и отдал 7 ассистов.

Роналду забивает не менее 20 голов уже 13 сезонов подряд

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