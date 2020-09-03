В лагере туринского клуба не хотят ссориться с каталонцами.

Ювентус ожидает на прекращение сотрудничества Луиса Суареса и Барселоны, после чего туринцы хотят забрать форварда на правах свободного агента.

Суарес согласовал личный контракт с Ювентусом, – итальянские СМИ

По информации Mundo Deportivo, чемпион Италии готов заплатить "блаугранас" за 33-летнего уругвайца определенные бонусы, чтобы не портить отношения с Барсой.

Действующий контракт Луиса с каталонцами завершается летом 2021-го. В прошлом сезоне Ла Лиги Суарес провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами.

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