Ювентус проявляет интерес к вингеру Лацио Хоакину Корреа, сообщает Corriere dello Sport. "Старая синьора" готова арендовать аргентинца на два года, включив пункт о выкупе за 50 млн евро.

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Руководство Лацио с осторожностью относится к такому предложению, ведь не хочет терять одного из лидеров команды, который демонстрирует хороший футбол. Клаусула Хоакина Корреа составляет 80 млн евро. К слову, в прошлом сезоне он провел 30 матчей в футболке "орлов" в Серии А, отличился 9-ю голами и 4-мя ассистами.

Напомним, что Корреа перебрался в Лацио из Севильи в 2018 году за более чем 15 млн евро. До этого выступал за итальянскую Сампдорию и аргентинский Естадиантес.

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