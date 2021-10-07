Вингер Ювентуса Деян Кулусевски может стать разменной монетой в звездном трансфере "Старой синьоры".

Туринцы готовы продать Кулусевски уже в январе 2022 года, чтобы приобрести форварда Фиорентины Душана Влаховича, сообщает Calciomercato.

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Ювентус намерен получить дополнительные средства благодаря продаже шведского вингера, который перестал попадать в основной состав после прихода Аллегри. Фиорентина же готова отпустить Влаховича за впечатляющие 90 млн евро.

К слову, Кулусевски сыграл за Юве лишь 271 минуту в текущем сезоне и успел отметиться ассистом.

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