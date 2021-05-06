Уже в ближайшее время в Серии А могут состояться несколько топ-переходов.

Как известно, "Старую синьору" считают главным фаворитом в борьбе за Джанлуиджи Доннарумму. Вратарь сборной Италии никак не может договориться о новом соглашении с Миланом, ведь его финансовые аппетиты является слишком большими для "россонери".

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Ювентус, который готов переманить 22-летнего Доннарумму, нашел способ предложить портьере контракт с улучшенными финансовыми условиями. Ради звездного новичка туринцы готовы продать основного вратаря Войцеха Щенсны, который является самым высокооплачиваемым вратарем Серии А (6,5 млн евро за сезон), сообщает Tuttosport.

При этом "Старая синьора" будет рассматривать предложения, сумма которых стартует от 20 млн евро. Отмечается, что интерес к Щенсны уже проявляют в Англии и Германии.

Заметим, 31-летний кипер сборной Польши перебрался в Турин в 2017-м. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

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