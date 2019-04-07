Ювентус готов продать Дугласа Косту – туринцы повесили ценник на экс-звезду Шахтера

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста, скорее всего, сменит клуб уже в ближайшее межсезонье.

Ювентус готов отпустить Дугласа Косту. Бразилец в текущем сезоне не является основным исполнителем в команде Массимо Аллегри, а потому "бьянконери" не против попрощаться с атакующим хавбеком.

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Впрочем, туринцы не собираются отпускать Косту за бесценок. Чемпион Италии настроен получить за 28-летнего вингера 45 млн фунтов, отмечает Mirror.

Основным претендентом на игрока в последнее время стал Тоттенхэм. Также звучала информация об интересе ПСЖ и Манчестер Юнайтед, которые тоже рассматривают вариант подписания бывшего лидера Шахтера.

Коста перешел в Ювентус из Баварии летом 2017 года, подписав 5-летний контракт. В сезоне 2018/19 бразилец забил 1 гол в 19 матчах и не играет уже более двух месяцев из-за травмы.