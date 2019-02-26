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Ювентус готов продать Дибалу ради подписания Хамеса

07:30 34 Читати українською
Ювентус готов продать Дибалу ради подписания Хамеса
Хамес Родригес / соцсети

Хамес Родригес имеет большие шансы летом перейти в туринский Ювентус.

Ювентус стремится решить судьбу Пауло Дибалы перед тем, как заняться приобретением Хамеса Родригеса, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, "зебры" готовы продать аргентинца в другой клуб ради приобретения колумбийского хавбека Баварии.

Этим летом истекает срок арендного соглашения в Мюнхене, и Хамес вернется в мадридский Реал. Ранее сообщалось, что "Рекордмайстер" не будет выкупать контракт футболиста.

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