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Ювентус готов продать четырех игроков, чтобы вернуть Погба

16:51 175 Читати українською
Ювентус готов продать четырех игроков, чтобы вернуть Погба
Жозе Моуринью и Погба / Фото ФК МЮ

Ювентус может пойти на отчаянный шаг ради подписания полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Туринский клуб готов пожертвовать сразу 4-мя игроками основы, чтобы вернуть французского полузащитника, сообщает Sunday Mirror.

Погба хочет вернуться в Ювентус

По информации издания, Ювентус намерен получить необходимую для трансфера сумму от продажи Миралема Пьянича, Гонсало Игуаина, Даниэле Ругани и Маттиа Кальдара.

Напомним, Погба выступал за "старую синьору" с 2012 по 2016 год. В прошлом сезоне француз провел в составе Манчестер Юнайтед 27 игр чемпионата Англии и отметился шестью голами.

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