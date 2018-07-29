Ювентус готов продать четырех игроков, чтобы вернуть Погба

Ювентус может пойти на отчаянный шаг ради подписания полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Туринский клуб готов пожертвовать сразу 4-мя игроками основы, чтобы вернуть французского полузащитника, сообщает Sunday Mirror.

Погба хочет вернуться в Ювентус

По информации издания, Ювентус намерен получить необходимую для трансфера сумму от продажи Миралема Пьянича, Гонсало Игуаина, Даниэле Ругани и Маттиа Кальдара.

Напомним, Погба выступал за "старую синьору" с 2012 по 2016 год. В прошлом сезоне француз провел в составе Манчестер Юнайтед 27 игр чемпионата Англии и отметился шестью голами.

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