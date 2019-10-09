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Ювентус готов предложить Манчестер Юнайтед двух своих игроков за Погба

16:08 110 Читати українською
Ювентус готов предложить Манчестер Юнайтед двух своих игроков за Погба
Поль Погба / Reuters

Ювентус не покидает надежд вернуть своего бывшего полузащитника Поля Погба, который переживает не лучший период в Манчестер Юнайтед.

Туринцы готовы предложить Марио Манджукича и Эмре Джана в переговорах с МЮ по французу, информирует Tuttosport.

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Новый тренер Ювентуса Маурицио Сарри не рассчитывает на хорвата и немца (оба не попали даже в заявку на Лигу чемпионов), поэтому клуб готов легко отпустить их. Манджукич мог перейти в Манчестер Юнайтед еще прошлым летом, однако в итоге трансфер не состоялся. Теперь чемпионы Италии надеются использовать 33-летнего форварда и Джана, чтобы уменьшить цену на Поля Погба.

Чемпион мира не скрывал своего желания покинуть Олд Траффорд, но "красные дьяволы" отказали в его трансфере Реалу и другим европейским грандам.

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Трансферы Марио Манджукич Марио Манджукич Поль Погба Поль Погба Эмре Джан Эмре Джан Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Англия Италия
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