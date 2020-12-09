Ювентус и Манчестер Юнайтед могут осуществить громкий обмен уже зимой.

Форвард Юве Пауло Дибала может стать частью сделки туринцев по возврату Поля Погба, сообщает Tuttosport.

Райола назвал вероятный новый клуб Погба

"Старая синьора" уже зимой предложит Манчестер Юнайтед 27-летнего аргентинца в обмен на Погба. Недавно, скандальный агент звезды МЮ Мино Райола заявил, что Поль стремится покинуть Манчестер. Напомним, француз ранее защищал цвета Юве в 2012-2016 годах.

В прошлом сезоне Серии А Дибала провел 33 матча, в которых отметился 10-ю голами и 11-ю ассистами.

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