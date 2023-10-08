Эрик Тен Хаг устал ждать прогресса от 23-летнего англичанина. Жесткие методы воспитания завершились тем, что Санчо отстранили от первой команды. Все указывает на то, что пути игрока и Манчестер Юнайтед разойдутся.

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Помочь с решением готов Ювентус, утверждает The Sun. По информации источника, туринцы заинтересованы в аренде Санчо на вторую часть сезона. Если все пройдет хорошо, то летом стороны оформят полноценный трансфер за 60 миллионов. Однако Юве хочет, чтобы в период аренды МЮ платил половину зарплаты игрока.

Напомним, Санчо перебрался в Манчестер Юнайтед летом 2021 года за 85 миллионов евро. Однако англичанин так и не вышел на уровень игры, который демонстрировал в составе Борусии Д. В общем, Джейдон провел за манкунианцев 82 матча, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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