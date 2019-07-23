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Ювентус готов подписать Неймара – ПСЖ может получить двух игроков туринцев и значительную сумму

08:22 148 Читати українською
Ювентус готов подписать Неймара – ПСЖ может получить двух игроков туринцев и значительную сумму
Неймар / Фото REUTERS

Туринский Ювентус стал еще одним претиндентом на форварда ПСЖ Неймара.

Руководство Ювентуса готовит рыночное предложение ПСЖ о трансфере нападающего французской команды Неймара, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Goal.com.

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По информации издания, итальянский клуб готов обменять игрока сборной Бразилии на полузащитника Блеза Матюйди и форварда Пауло Дибалу, а также доплатить значительную сумму.

В то же время отмечается, что ПСЖ не заинтересован в других игроках, считая состав укомплектованным, а рассматривает только финансовые предложения по 27-летнему футболисту.

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Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский Реал предложил за Неймара 90 млн евро и валлийского нападающего Гарета Бейла.

К слову, на прошлой неделе ПСЖ уже отклонил предложение Барселоны, которая предлагала французам права на Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, а также дополнительно была готова доплатить 40 млн евро.

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Блез Матюиди Блез Матюиди Пауло Дибала Пауло Дибала Неймар Неймар Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Италия Франция Неймар в Барселону
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