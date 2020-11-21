"Старая синьора" активно следит за выступлениями 28-летнего форварда, утверждает TodoFichajes.

Роналду намекает на желание вернуться в Реал, – Marca

Туринцы якобы пытались подписать Морено еще летом, однако та попытка оказалась неудачной. Боссы Юве решили отложить трансфер до следующего лета. В свою очередь Вильярреал не намерен прощаться с Морено. "Желтая субмарина" согласится отпустить своего голеадора только за солидные отступные. Более 2 лет назад переход нападающего из Эспаньола стоил 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Жерар Морено провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. В атаке Ювентуса уже выступают португалец Роналду и испанец Мората.

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