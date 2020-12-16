Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала никак не может договориться с руководством клуба относительно своего будущего.

Ювентус, чтобы удержать Дибалу в клубе, предложил форварду улучшенный контракт с зарплатой в 10-13 миллионов евро в год и хочет сделать его одним из 20-ти самых высокооплачиваемых футболистов Европы.

Ювентус опроверг заявление Дибалы об отсутствии нового контракта

Зато, как сообщает Transfermarkt со ссылкой на Луку Момблано, Пауло не устраивает предложенная сумма. Звезда "Старой синьоры" требует вдвое больше – космические 20 млн в евровалюте. Интересно, что его нынешняя зарплата составляет около 7,3 млн.

Заметим, Пауло никак не может договориться о новом контракте с туринцами. Его действующее соглашение с Юве действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 72 млн евро.

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