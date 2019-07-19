Ювентус готов отдать за Погба троих игроков – в потенциальном обмене есть след Шахтера

Ювентус все еще надеется осуществить трансфер хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Туринский клуб изучает возможность возвращения Поля Погба из Манчестер Юнайтед. Руководство "зебр" готово отдать за француза сразу трех футболистов.

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Среди них: защитник Жоау Канселу, хавбек Блез Матюиди и вингер Дуглас Коста, сообщает Corriere dello Sport. Заметим, что последний долгое время выступал за донецкий Шахтер.

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Напомним, Погба уже выступал за Ювентус, куда в 2012 году перешел именно из Манчестер Юнайтед, однако, в 2016-м "красные дьяволы" приобрели хавбека назад.