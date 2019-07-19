toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ

Ювентус готов отдать за Погба троих игроков – в потенциальном обмене есть след Шахтера

00:40 63 Читати українською
Ювентус готов отдать за Погба троих игроков – в потенциальном обмене есть след Шахтера
Поль Погба / Reuters

Ювентус все еще надеется осуществить трансфер хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Туринский клуб изучает возможность возвращения Поля Погба из Манчестер Юнайтед. Руководство "зебр" готово отдать за француза сразу трех футболистов.

Перес отговаривает Зидана от покупки Погба, – ESPN

Среди них: защитник Жоау Канселу, хавбек Блез Матюиди и вингер Дуглас Коста, сообщает Corriere dello Sport. Заметим, что последний долгое время выступал за донецкий Шахтер.

"Решай самостоятельно", – легенда Манчестер Юнайтед призвал Погба не слушать Райолу

Напомним, Погба уже выступал за Ювентус, куда в 2012 году перешел именно из Манчестер Юнайтед, однако, в 2016-м "красные дьяволы" приобрели хавбека назад.

blog_ava
"Медленная смерть": одна из самых легендарных арен Европы напоминает апокалипсис – ее разрушают на глазах бедных фанов
18 июля
845
Теги
Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Дуглас Коста Дуглас Коста Поль Погба Поль Погба Блез Матюиди Блез Матюиди Жоау Канселу Жоау Канселу Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Италия Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
26
мин
Сенегал
22:00
Алжир
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук