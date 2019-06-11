Ювентус готов купить 4-х игроков Реала

Сразу несколько футболистов Реала могут перейти в Ювентус.

Туринский клуб проявляет интерес к целой группе игроков мадридского Реала, утверждает Tuttosport.

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По информации источника, Ювентус следит за Хамесом Родригесом, Иско, Даниэлем Себальосом и Марсело. Также отмечается, что Реал готов расстаться с этими игроками, чтобы получить дополнительные средства на летние трансферы.

В прошлом сезоне 30-летний Марсело принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи. 27-летний Иско сыграл в 27 матчах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. На счету 22-летнего Себальоса три гола в 23 матчах.

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27-летний Хамес выступал на правах аренды за Баварию, в составе которой принял участие в 20 матчах Бундеслиги, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.