Переговоры между Ювентусом и Влаховичем о продлении контракта проходят очень тяжело, сторонам пока не удалось прийти к какому-либо соглашению. С учётом того, что в 2026 году сербский форвард станет свободным агентом, руководство клуба готово пойти на продажу игрока уже этой зимой. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Благодаря этой продаже Ювентус сможет сэкономить около 35 млн евро: по итогам этого сезона Влахович заработает 10,5 млн евро, по итогам следующего – 12 млн евро. Также форварду положен бонус за лояльность.

В этом сезоне Влахович сыграл за Юве 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей. Он стал самым критикуемым игроком команды – за плохую реализацию моментов. Ранее Душан отмечал, что играть за сборную Сербии ему гораздо комфортнее, чем за Ювентус под руководством Мотты – потому что в стане национальной команды он освобождён от черновой работы. Весь сентябрь и октябрь Тьяго Мотта защищал серба, отмечая, что полностью ему доверяет.

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