Туринский клуб размышляет о будущем Адриена Рабьо и Алекса Сандро, склоняясь к их продаже.

В конце кампании 2021/22 "Старая синьора" будет открыта для предложений по защитнику и хавбеку, сообщает One Football со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Сделки Сандро и Рабьо рассчитаны до лета 2023-го, но клуб не стремится продолжать сотрудничество. Будущим покупателям повезет, ведь, по утверждению источника, итальянцы будут рассматривать любые предложения, чтобы позже не отпустить игрока бесплатно или с очень сниженным ценником.

Напомним, Алекс выступает за Юве с 2015-го, а Адриен – с 2019-го. В текущем сезоне оба футболиста провели по 28 поединков в черно-белой футболке.

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