Туринцы будут бороться до конца за звезду Манчестер Юнайтед.

Полузащитники Юве Аарон Рэмзи и Адриен Рабьо рискуют попрощаться с туринцами из-за потенциального трансфера Поля Погба, сообщает Calciomercato.

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В лагере "Старой Синьоры" хотят таким образом освободить место в составе для хавбека Манчестер Юнайтед, а также подзаработать на продаже своих игроков. По информации СМИ, в услугах Рабьо заинтересованы Манчестер Сити и Барселона, а Рэмзи находится на радарах Вест Хэма и Кристал Пэлас.

Действующий контракт Поля МЮ рассчитан до лета 2022-го. В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 19 матчей, в которых отметился тремя голами.

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