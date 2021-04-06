Как известно, Андреа Пирло может быть уволен из Ювентуса еще до завершения текущего сезона. Туринская команда находится лишь на 4-м месте чемпионата и отстает от Интера на 12 пунктов. Отмечается, что поражение от Наполи в матче, который будет сыгран 7 апреля, может стать роковым для "Маэстро".

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"Успокойтесь. Когда Ювентус назначил Пирло, то осознавал, что у него нет опыта. Логично, что он должен созреть к работе с такой командой. Он делал хорошие вещи, ведь доверял молодым футболистам. Кроме того, не так легко управлять раздевалкой, в которой собраны столько великих игроков-победителей.

Конечно, некоторые вещи работают не так, как надо. Но Пирло – тоже человек, поэтому может ошибаться. Его увольнение будет означать, что клуб не подтвердил тот путь, который выбрал прошлым летом. По моему мнению, клуб дважды ошибется, если сейчас уволит его", – цитирует Фабио Football Italia со ссылкой на Gazzeta dello Sport.

Напомним, Каннаваро выступал за Ювентус с 2004 по 2006 год и в сезоне 2009/10. Был капитаном сборной Италии на триумфальном ЧМ-2006 и получил "Золотой мяч" по итогам того года. Сейчас 47-летний специалист работает в Китае, где возглавляет Гуанчжоу Эвергранд.

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