"Ювентус дважды ошибется, если уволит Пирло": обладатель "Золотого мяча" поддержал тренера
Фабио Каннаваро – бывший защитник "Старой синьоры" и чемпион мира-2006 – поддержал своего коллегу Андреа Пирло, который рискует потерять должность главного тренера Юве.
Как известно, Андреа Пирло может быть уволен из Ювентуса еще до завершения текущего сезона. Туринская команда находится лишь на 4-м месте чемпионата и отстает от Интера на 12 пунктов. Отмечается, что поражение от Наполи в матче, который будет сыгран 7 апреля, может стать роковым для "Маэстро".
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"Успокойтесь. Когда Ювентус назначил Пирло, то осознавал, что у него нет опыта. Логично, что он должен созреть к работе с такой командой. Он делал хорошие вещи, ведь доверял молодым футболистам. Кроме того, не так легко управлять раздевалкой, в которой собраны столько великих игроков-победителей.
Конечно, некоторые вещи работают не так, как надо. Но Пирло – тоже человек, поэтому может ошибаться. Его увольнение будет означать, что клуб не подтвердил тот путь, который выбрал прошлым летом. По моему мнению, клуб дважды ошибется, если сейчас уволит его", – цитирует Фабио Football Italia со ссылкой на Gazzeta dello Sport.
Напомним, Каннаваро выступал за Ювентус с 2004 по 2006 год и в сезоне 2009/10. Был капитаном сборной Италии на триумфальном ЧМ-2006 и получил "Золотой мяч" по итогам того года. Сейчас 47-летний специалист работает в Китае, где возглавляет Гуанчжоу Эвергранд.
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