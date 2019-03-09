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Ювентус достиг устной договоренности с Гвардиолой, – журналист

11:09 183 Читати українською
Ювентус достиг устной договоренности с Гвардиолой, – журналист
Хосеп Гвардиола / reuters

Испанский специалист Хосеп Гвардиола может сменить Манчестер на Турин.

Итальянский журналист Il Giornale Луиджи Гуелпа рассказал, что Ювентус и Хосеп Гвардиола уже достигли устной договоренности.

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"Я узнал, что Ювентус достиг устной договоренности с Гвардиолой по 4-х летнему контракту. Об этом мне сообщил источник, который ранее рассказывал о переходе Роналду в Ювентус", – передает слова Гуелпы Calciomercato со ссылкой на Radio CRC

Ювентус планирует вскоре попрощаться с Массимилиано Аллегри. Впрочем, по информации источника, не стоит ожидать назначения Гвардиолы на тренерский мостик туринцев ближайшим летом.

Контракт Пепа с Манчестер Сити действует до 2021 года.

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