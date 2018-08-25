Ювентус дома победил Лацио

Подопечные Массимилиано Аллегри в матче 2-го тура итальянской Серии А одержали уверенную победу над римским Лацио.

Один из двух центральных матчей субботы в итальянской Серии А был очень интересным с точки зрения напряжения и моментов. Лацио мало чем уступал Ювентусу, отвечая атакой на атаку и остротой на остроту – однако именно в последнем компоненте чемпион существенно превосходил своего соперника. Так, на 8-й минуте Роналду замыкал подачу с фланга ударом головой мимо ворот, а на 19-й минуте Сами Хедира пробил в штангу. У Лацио был только мощный удар Лулича на 11-й минуте, однако Щенсны его парировал – в отличие от своего коллеги Стракоши, который не смог взять классный выстрел Пьянича с дальней дистанции на 30-й минуте. Лацио мог отыграться на 38-й минуте, однако Иммобиле пробил чуть мимо ворот.

Во втором тайме было очень много позиционной борьбы и очень мало остроты от Лацио. Юве владел инициативой и создавал шанс за шансом. На 63-й минуте Стракоша спас свою команду после штрафного Роналду – нет, КР7 не пробил классно, а попал в стенку, однако после отскока мяча навесил в штрафную на Кьеллини, который с нескольких метров пробил под перекладину. На 71-й минуте уже сам КриРо мог стать автором очередного шедевра, однако его "падающий" под перекладину удар метров с 22-х в удивительном прыжке вытащил Стракоша. Впрочем, через четыре минуты Криштиану своего добился – правда, он всё равно не забил. Жоао Канселу прострелил с правого фланга, а Стракоша выбил прямо на ногу Криштиану. Мяч рикошетом от португальца вылетел на Манджукича, который забил в пустой угол – 2:0.

До конца матча обе команды не создали более ярких моментов и не забили голов, поэтому финальный свисток главного арбитра зафиксировал уверенную победу Ювентуса. Туринцы продолжают возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе шесть очков, в то время как Лацио с нулем упал на предпоследнюю позицию.

Чемпионат Италии 2018/2019, 2-й тур

Ювентус – Лацио – 2:0

Голы: Пьянич, 30, Манджукич, 75