Ювентус должен выплатить впечатляющую компенсацию Сарри

Уход Сарри в случае одностороннего разрыва контракта с Ювентусом принесет итальянскому специалисту 20,3 млн евро, утверждает Football-italia.

Ювентус официально уволил Сарри

Отмечается, что контракт наставника был рассчитан до июня 2022 года, однако Сарри и его тренерский штаб были уволены после вылета Ювентуса на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от Лиона.

К слову, Ювентус под руководством Сарри стал чемпионом Италии, однако уступил в финале Кубка Италии и в Суперкубке.

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