"Прошу прощения у наших фанатов за этот результат. Мы знали, что будет достаточно сложный матч с большим количеством борьбы и агрессии, но даже в таких условиях нам удалось первыми выйти вперед. Затем мы мало внимания уделяли событиям в штрафной соперника, что сыграло с нами злую шутку в завершение поединка.

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Я не мог рассчитывать сразу на нескольких ключевых исполнителей в прошлой игре, поэтому, когда мы устали, сразу начали появляться возможности у наших соперников. Играть против Вероны непросто – футболист уже должен знать, что делать с мячом, прежде чем он до него дойдет. Но даже в такой тяжелой игре мы должны были брать свое", – цитирует Пирло официальный сайт Юве.

Сейчас "бьянконери" идут третьими в Серии А, отставая от лидера – Интера – на 7 зачетных баллов. В текущем сезоне итальянского первенства это уже не первая осечка. Всего с 23-х матчей подопечные Андреа Пирло 7 раз играли вничью и еще трижды уступали.

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