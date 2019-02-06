Ювентус договорился с Дженоа о переходе талантливого защитника Ромеро

Защитник "грифонов" Кристиан Ромеро близок к переходу в туринский клуб.

По информации Calciomercato, Ювентус договорился с Дженоа о переходе 20-летнего защитника Кристиана Ромеро.

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Сообщается, что "бьянконери" заплатят за игрока 30 млн евро вместе с бонусами. Туринский клуб стремился приобрести Ромеро еще во время зимнего трансферного окна из-за эпидемии травм у защитников Ювентуса, однако тогда не удалось договориться.

Ожидается, что остаток сезона Кристиан доиграет в составе "грифонов" и летом присоединится к Ювентуса. В Италии считают, что Ромеро может стать потенциальной заменой капитану Ювентуса Джорджо Кьеллини, которому уже 34-года.

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