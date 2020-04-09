Ювентус договорился с Дибалой о новом контракте, – СМИ

Туринский Ювентус близок к продолжению сотрудничества с форвардом Пауло Дибалой. Аргентинец проводит свой 5-й сезон в составе "Старой синьоры".

Стороны согласовали детали сделки и вскоре поставят подписи под ней, утверждает Calciomercato.

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Дибала получит повышение зарплаты – с 11 млн плюс бонусы до 12 млн в евровалюте. Именно такую сумму и хотел зарабатывать 26-летний аргентинец, текущий контракт которого действует до лета 2022 года. Новое соглашение будет действовать до июня 2024-го либо 2025-го.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Прошлым летом он был близок к переезду в Англию.

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