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Ювентус договорился с Дибалой о новом контракте, – СМИ

11:29 17 Читати українською
Ювентус договорился с Дибалой о новом контракте, – СМИ
Пауло Дибала / LaPresse

Туринский Ювентус близок к продолжению сотрудничества с форвардом Пауло Дибалой. Аргентинец проводит свой 5-й сезон в составе "Старой синьоры".

Стороны согласовали детали сделки и вскоре поставят подписи под ней, утверждает Calciomercato.

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Дибала получит повышение зарплаты – с 11 млн плюс бонусы до 12 млн в евровалюте. Именно такую сумму и хотел зарабатывать 26-летний аргентинец, текущий контракт которого действует до лета 2022 года. Новое соглашение будет действовать до июня 2024-го либо 2025-го.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Прошлым летом он был близок к переезду в Англию.

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Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Италия
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