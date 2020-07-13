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Ювентус договорился о трансфере "нового Варана"

21:08 - Читати українською
Ювентус договорился о трансфере "нового Варана"
Феликс Нзуанго / фото с открытых источников

Ювентус нашел неожиданное усиление в чемпионате Франции. Туринский клуб подпишет перспективного защитника.

Ювентус близок к подписанию 17-летнего защитника Амьена и юношеской сборной Франции Феликса Нзуанго, сообщает France Football.

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По информации издания, переход – практически решенное дело. Амьен получит за своего таланта около 3 млн евро. Во Франции Феликса называют "новым Рафаэлем Вараном" за умение читать игру и работу с мячом.

К слову, Нзуанго – воспитанник Амьена, но пока не провел за первую команду своего клуба ни одного матча, зато сыграл 10 поединков за юношеские сборные Франции.

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Амьен Амьен Феликс Феликс Нзуанго Ювентус Ювентус Италия
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