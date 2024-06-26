Ювентус объявит Ди Грегорио своим голкипером в начале июля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ювентус отдает 20 млн евро и двух игроков за лидера Астон Виллы – один из них не рад этому событию

Отмечается, что контракт с вратарем уже подписан, а Монца получит 18 млн евро + еще 2 млн бонусами. Интересно, что трансфер не зависит от возможного перехода Войцеха Щенсны в Аль-Наср.

К слову, Ди Грегорио является воспитанником Интера и отправлялся в аренды в Ренате, Авеллино, Новару и Порденоне. В прошлом сезоне вратарь провел 34 матча за Монцу, в которых пропустил 37 мячей, сохранив ворота на замке в 14 поединках.

Италия на последних секундах спаслась от поражения Хорватии – "Скуадра" шагает в 1/8 финала Евро-2024