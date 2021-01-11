Ювентус согласовал все детали трансфера игрока Дженоа Николо Ровелли, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

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По информации источника, "бьянконери" уже подписали контракт с хавбеком молодежной сборной Италии. Сезон Ровелла завершит в генуэзском клубе в аренде, а летом перейдет в Юве. Сумма трансфера составила 10 млн евро.

К слову, Николо провел в текущем сезоне 10 поединков в футболке Дженоа, но результативными действиями не отличался.

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