Туринский клуб в шаге от того, чтобы закрыть трансфер чемпиона Европы-2020.

Ювентус улучшил предложение для Сассуоло по Локателли, информирует La Gazzetta dello Sport. "Бьянконери" предлагают 5 млн евро за аренду и 7 млн ​​евро легкодоступных бонусов, а также право выкупа через год за 23 млн.

Сассуоло настаивает на том, чтобы это была обязанность выкупа, но стороны находят общий язык. Локателли хочет как можно быстрее решить все трансферные нюансы и сосредоточиться на подготовке к сезону.

К слову, Мануэль Локателли стал полноценным игроком Сассуоло в 2019-м, перебравшись из Милана. Именно во время выступлений за "черно-зеленых" его стали вызывать в сборную Италии, а на Евро-2020 он стал одним из открытий, проведя пять матчей и забив дважды.

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