Ювентус продолжил подготовку к новому сезону уверенной победой в спарринге.

Товарищеский матч

Ювентус – Новара – 5:0

Голы: Роналду, 20, Рэмзи, 57, Пьяца, 66, Портанова, 90+1, Кавилья, 90+2

Соперником чемпионов Италии стала Новара, которая выступает в Серии С. Андреа Пирло решил выпустить боевой состав в своем первом матче во главе туринцев.

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На 20 минуте Роналду открыл счет, четко пробив из пределов штрафной. Ассистировал португальцу Деян Кулусевски – зимой за 20-летнего хавбека заплатили Аталанте немалые 35 млн евро, но сезон он доигрывал в Парме на правах аренды. Похоже, Пирло готов дать шанс молодому шведу.

Ювентус в перерыве заменил сразу 5 игроков, среди которых был Роналду. Преимущество хозяев удвоил Аарон Рэмзи, напомнил о себе и многострадальный Марко Пьяца. Избиение Новары завершил юный Портанова.

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Гол Роналду:

Гол Ремзи:

56’ Juventus 2-0 Novara@aaronramsey Aaron Ramsey marca el segundo gol para la Juventus contra el Navora.@Cristiano pic.twitter.com/Z1wCeNxkoB — IsaFutbol (@futbol_isa) September 13, 2020

Гол Пьяцы:

Гол Портановы:

Дубль Портановы: