Туринцы заплатят за 21-летнего Влаховича 60 млн евро. Руководство Ювентуса таки пошло на условия "фиалок", требовавших всю сумму сразу, без каких-либо рассрочок и игроков, которые стали бы частью сделки. Лучший бомбардир Серии А (17 голов) будет получать в Турине 7 млн. евро чистыми, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Переход Влаховича запустит ряд других трансферов. Ожидается, что Аллегри теперь может отпустить Альваро Морату в Барселону. По крайней мере, агент нападающего уже прибыл в Италию. Ранее наставник Ювентуса блокировал уход испанца из-за необходимости поиска замены.

А Фиорентина нашла преемника Влаховича в Швейцарии. "Фиалки" заплатят Базелю 17 млн ​​евро за 23-летнего Артура Кабрала (27 голов в 31-м матче сезона). Бразилец подпишет контракт до лета 2026-го.

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